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Barolar, arabuluculuktaki 2. değerlendirmeye tepkili

Mahkemenin soruları iptal etmesinin ardından, yeni başarı sıralaması oluşturuldu. İlk sınav sonucuna göre arabulucu olma hakkı kazananların hakları korunurken, iptalin ardından yapılan yeni değerlendirmede aynı doğru sayısını yapanlar başarısız kabul edildi. Barolar ise, yapılan ikinci değerlendirmenin Anayasa'daki eşitlik ilkesine ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 17 Kasım 2021 08:35
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Barolar, arabuluculuktaki 2. değerlendirmeye tepkili

Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapılan Arabuluculuk sınavında 3 sorunun iptal edilmesi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Ankara 9. İdare Mahkemesi, sınavda yer alan 3 sorunun iptaline yönelik karar verdi. Mahkemenin kararının ardından sınav sonuçları değiştirilerek, yeni bir başarı sıralaması oluşturuldu. Sınavda ilk ilan edilen başarılı kişilerin haklarının saklı tutulduğu belirtildi.

2 BİN 500 AVUKAT MAĞDUR OLDU

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre İlk sınav sonucuna göre 100 soru üzerinden 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan avukatların, 97 soru üzerinden yapılan yeni değerlendirmeyle doğru sayısı 88'e düştü ve bu kişilerin kazanılmış hakları korundu. Ancak soru iptali sonrası 97 soru üzerinden yapılan yeni değerlendirme sonucunda 88 doğru yapanlar başarısız kabul edilerek arabulucu yapılmadı.

Bu şekilde ikinci değerlendirme sonrası yaklaşık 2500 avukatın mağdur olduğu ifade edildi. Yeni değerlendirmenin ardından başarısız sayılan avukatların bu konuda Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na davalar açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Aynı sınavdan 88 doğru yapan kişilerin hepsinin başarılı sayılmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Barolar ise duruma tepki gösterildi.

BAROLAR DA ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

24 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Arabuluculuk Sınavındaki üç sorunun iptaline yönelik Ankara 9. İdare Mahkemesi kararına istinaden yeniden değerlendirme yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yapılan değerlendirme sonucu 8 Kasım 2021 tarihinde Arabuluculuk Daire Başkanlığının internet sitesinde ilan edilerek, Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 46/5 maddesi uyarınca sınav sonuçları değerlendirilmiş, yeni bir başarı listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan listeye göre 92.78 puan alan adaylar başarılı sayılmış, sınavda ilk ilan edilen başarılı kişilerin haklarının saklı tutulduğu belirtilmiştir.


* Ancak bu ilandan evvel 7 Ekim 2021 tarihinde, Mahkeme kararının uygulanmasına yönelik Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından 88 puan ve üzeri puan alarak başarısız sayılan adaylara mesaj gönderilerek, Arabulucu Portal üzerinden sicil başvurusu yapmaları bu kapsamda giriş aidatı ve yıllık aidat yatırmaları talep edilmiş ve tahsilatlar yapılmıştır. Ancak daha sonra yapılan duyuruda mesaj gönderilen adayların büyük kısmının başarısız olduğu açıklanmıştır.

"EŞİTLER ARASI EŞİTSİZLİĞE YOL AÇMIŞTIR"

Eşitler arası eşitsizlik yaşandığını belirtilen açıklamada, "İlk sınav sonuçlarına göre 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan bazı meslektaşlarımızın yeni değerlendirme ile doğru sayısı 88'e (90,72 puan) düşmüş bulunmaktadır. Bu arabulucular kazanılmış hakları korunduğu için sicilde arabulucu olmaya devam ederken, yeni değerlendirme sonucunda onlarla aynı doğru sayısı olan yani 88 ve üzeri doğru yapanlar başarısız kabul edilmiştir. Bu durum eşitler arasında eşitsizliğe yol açmıştır. Sicilde arabulucu olarak kayıtlı 88 doğru yapan ve 90,72 olan en düşük puana sahip kişi ile aynı veya üzerinde bir puana sahip tüm adaylar ile Arabuluculuk Daire Başkanlığınca mesaj gönderilerek harç ve aidat yatırması istenmiş 85 puan ve üzeri alan tüm adayların başarılı sayılması gerekmektedir" denildi.

"ANAYASA'DAKİ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmediği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

* Sınava giren meslektaşlarımızdan açıklanan sonuçlara ilişkin çok sayıda şikayet gelmiş olup, ciddi bir hak kaybı olduğu, yapılan ikinci değerlendirmenin Anayasa'daki eşitlik ilkesine ve yönetmeliğe aykırı olduğu, eşitler arasında eşitsizliğe yol açtığı açıktır. İlgili kurumlarca detaylı bir inceleme yapılarak sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesini, kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini ve varsa hatanın giderilmesi sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne geçilmelidir.

#arabuluculuk sınavı
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