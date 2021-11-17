Cemil Çiçek: Söylediğim net ama fikirler tartışılmıyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme gündemdeki yerini koruyor. Bu görüşmede Erdoğan'ın "50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık" dediği belirtilmişti.

Cemil Çiçek ise Sözcü Gazetesine yaptığı değerlendirmede "Anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir koasa sürükleyeceğini söyledim yine söylüyorum" demişti.

Cemil Çiçek'in bu sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti. Bahçeli "Yüzde 50+1 oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir" demişti.

Cemil Çiçek bu sözler üzerine Sözcü'den Aytunç Erkin'e yeni değerlendirmede bulundu. Çiçek "Artık bir şey demiyorum. İtirazlarım çok açık. Ama fikir değil ben tartışılıyorum. Konunun nasıl gündeme geldiği belli. Kim nasıl değerlendiriyorsa ya da anlıyorsa anlasın. Açıklamalarım ortada. Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir." dedi.