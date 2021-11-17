Türk Lirasında baskı devam ediyor

Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi Türk lirasında yeni rekor düşük seviyeler görülmeye devam ediyor. Perşembe günü bir ara yüzde 4'e yakın günlük yükseliş yakalayan Dolar/TL bu sabah da Asya işlemlerinde 10,4471 ile rekor seviyeye ulaştı ve yükselişini yedinci güne taşıdı.

Saat 07.30 itibarıyla diğer önemli gelişen para birimlerinin çoğunda dolara karşı ılımlı satışlar görülürken lira yüzde 1 kayıpla olumsuz ayrıştı.

Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından daha fazla faiz indirimi adımı beklentisi Türk lirasındaki baskıyı artırırken ABD'de beklenenden iyi gelen perakende satışlar verisi ve Fed üyesi James Bullard'dan daha hızlı tapering çağrısı doları küresel çapta güçlendiriyor.

Türk lirası dolara karşı yılbaşından beri neredeyse yüzde 29 değer kaybetmiş durumda. Liraya en yakın olan Arjantin pezosunun yıllık kaybı ise yüzde 16 seviyesinde.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketi sonuçlandı. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB'nin Kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini yüzde 15 seviyesine getireceği yönünde.

Ankete göre, yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

TCMB, geçen ay beklentilerin üzerinde indirim yaparak politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmiş, açıklamasında "yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını" ifade etmişti. Kararın ardından dolar/TL 9,48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

FED POLİTİKA YAPICILARININ ENFLASYON TARTIŞMASI

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, salı günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed'in fiyat baskısından kaynaklı risklere karşı daha agresif olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise sorun yaratsa dahi Fed'in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtmişti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de net olmayan bir para politikasının riskli olacağını dile getirmişti.

Kaynak: Bloomberg HT