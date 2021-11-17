Yarınki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 18 Kasım Perşembe günü açıklayacak.
Eklenme : 17 Kasım 2021 09:32
Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmesi bekleniyor.
TCMB, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmişti.
Ekim ayında enflasyonun yüzde 19,89 gelmesine rağmen TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi enflasyon verisinin faiz hesaplamalarında dikkate alınmadığı eleştirilerinin yöneltilmesine neden olmuştu.
TMCB ise faiz kararı açıklamasında çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasıyla ilgili analizlerin ardından bu kararın alındığını aktardı.