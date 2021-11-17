İstanbul merkezli 8 ilde 'bilet' dolandırıcılarına operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Kasım 2021 09:34
İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
36 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 8 ilde 'bilet' dolandırıcılarına operasyon
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.