Hemşire, tavandan ek ödeme yapılması davasını kazandı

Kütahya'da Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görevli olan hemşire K.S., idareye kendisinin de koronavirüs hastalarına hizmet ettiğini söyleyerek, COVID-19 hizmeti sunan sağlık personeline yapılan tavandan ek ödemenin kendisine de yapılmasını talep etti.

Bu talep üzerine idare, "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Müdürlüğü'nün 08.04.2020 tarihli ve 280 sayılı yazısında evde sağlık hizmetleri biriminin tavan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaklar arasında yer almadığını"bildirerek, hemşirenin isteğini reddetti.

Sağlık-Sen, talebin reddedilmesi üzerine üyesi olan hemşire adına Kütahya İdare Mahkemesi'ne konuyla ilgili dava açtı. Açılan dava neticesinde yerel mahkeme hemşirenin tavandan ek ödeme talebini haklı buldu. Mahkeme verdiği kararda, "Hemşirenin pandemi döneminde vermiş olduğu hizmetlerine karşılık tavandan ek ödemesini yasal faiziyle birlikte almaya hak kazandığını" kayddetti.

Karar gerekçesinde ise, "Bakanlık yazısında her ne kadar evde sağlık hizmetleri biriminin doğrudan adı geçmese de kişinin pandemi alanında çalışmalarının sabit olduğu ve bu sebeple ek ödemelere hak kazanması gerektiği" vurgulandı

