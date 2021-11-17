MSB: Askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu geçti
Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 09:50
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısının ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.