Çevre Bakanlığı'na 59 puanla mühendis ataması yapıldı

KPSS 2021/7 ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na 25 Su Bilimleri ve Mühendisi ataması yapıldı.

Yapılan atama sonucunda Çevre Bakanlığı'na 59 KPSS Puanı ile Su Bilimleri ve Mühendisi ataması yapıldı.

İşte 25 Su Bilimleri ve Mühendisi'nin atandığı puanlar

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