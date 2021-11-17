2 ilde ekmek fiyatlarına büyük zam

Antalya'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Mart 2021 yılında 210 gram ekmek fiyatı 2 TL olmuştu. Bu zam kararından 8 ay sonra ekmeğe 50 kuruş daha zam geldi. Bugün itibariyle birçok fırında 210 gram ekmek 2.5 TL'ye satılmaya başlandı. Zam kararı resmi olarak açıklanmadı. Birçok fırıncının maliyetler doğrultusuna yeni fiyata geçiş yaptığı öğrenildi.

'1 AY ÖNCE UN 194 TL İDİ BUGÜN 300 TL OLDU'

Ekmeğe zam kararıyla ilgili bilgi veren fırıncı esnafı ATSO yönetim kurulu üyesi Murat Totoş, "Un 300 TL oldu. Fırıncılar bakanlığın kararını beklerlerse en fazla bir ay daha dayanma güçleri var. Bu yüzden arkadaşlarımız dayanamıyoruz diyerek bölgesel bölgesel kendileri bir fiyat geçişi yaptı. Bunu mecburen yapıyorlar. Bu şekilde Antalya'da 1 ay sonra ekmek kıtlığı başlar. 4 gün önce maya 90 TL'ydi, bugün 150 TL oldu. 1 ay önce un 194 TL idi bugün 300 TL oldu. Nasıl dayanacaklar. Zammın resmileşmesi için ATSO'ya bir önerimiz de olacak. Bunun için asgari ücrete gelecek zammı da bekliyoruz. Şuan yapılan zamma asgari ücret yansımadı" dedi.

'YENİ ZAMLA BİRLİKTE EKMEK FİYATLARI 3 TL OLABİLİR'

Yeni zam için asgari ücrete gelecek olan zammın netlik kazanmadığını belirten Totoş, "Unun 400 TL gideceği yönünde duyumlar alıyoruz. Bugün un 300 TL ise ekmeğin maliyeti 3 TL. Un 350 TL ise ekmeğin maliyeti 3.5 TL. Buğdayı çiftçi üretiyor fırıncı üretmiyor. Fırıncı zam yapacağı zaman itiraz ediliyor. Bu kadar zam karşısında fırıncı nasıl duracak. Bu zamlar gelmez ise en geç 1 ay içerisinde marketlere ekmek servisini kimse yapamaz. Herkes kendi tezgahına döner. Ekmeğin şua nda maliyeti 3 TL. Yeni zamla birlikte ekmek fiyatları 3 TL olabilir" diye konuştu.

Ekmeğe bir zam da Denizli'den geldi

Denizli'de 5 ay sonra ekmek yeniden zamlandı. Zamlı fiyatlar 18 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Temmuz ayında 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükselmişti.

Aradan geçen 5 ay sonra ekmeğin gramajı 230 grama, fiyatı da 2 lira 50 kuruşa yükselmiş oldu.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yaklaşık 5 aydır un ve diğer ürünlerde yaşanan fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmamak için fırıncı esnafının büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi. Karadaban; "Fırıncı esnafımızın artık gelen zamları kaldıracak gücü ve sermayesi kalmadı. Özellikle un'da yaşanan fiyat artışı çok anormal seviyelere ulaştı. Temmuz ayında bir çuval un'u 90 liraya alan esnafımız bugün aynı unun çuvalını 280 liraya alıyor. İstemeyerek te olsa, vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe bu zamları yansıtmak zorunda kaldık" dedi. Denizli'de 230 gram ekmek Perşembe gününden itibaren 2.5 liradan satılmaya başlanacak.