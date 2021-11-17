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Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi

Zorunlu deprem sigortasında kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 TL'den 320 TL'ye çıkarıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 10:25
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Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu' tebliğine göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1268 TL'den 1508 TL'ye, diğer yapılar için 874 TL'den 1040 TL'ye çıkarıldı.

Bu tutarlara dayanılarak belirlenecek asgari prim tutarlarında da artırıma gidildi.

Buna göre asgari prim tutarları; risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL'den 140 TL'ye, 100 TL'den 120 TL'ye, 75 TL'den 90 TL'ye, 60 TL'den 70 TL'ye, 50 TL'den 55 TL'ye, 40 TL'den 45 TL'ye ve 35 TL'den 40 TL'ye çıkarıldı.

#zorunlu deprem# dask# zam
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