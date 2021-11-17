Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

Esnaf ile bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na, meyve ikramında bulunuldu.

Sohbet sırasında ekonomik açıdan zor durumda olduklarını ifade eden bir esnafa, Kılıçdaroğlu, güçlüklerin üstesinden hep birlikte gelinebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Elektriğe gücümüz yetmiyor. Perişanız." ifadelerini kullanan bir esnafa da "İnşallah düzelteceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Bir başka vatandaşın "EYT'lileri gündeme getirin. Biz iş göremiyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "EYT'liler üzerinde duruyoruz, sıkıştırıyoruz bir an önce gelsin diye. Biraz sabır." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnafla kahvaltı yaptı.

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile partililer eşlik etti.