2021 EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
27 Ekim - 04 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 11:11
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-EUS Yerleştirme Sonuçları
2021-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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