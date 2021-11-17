Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016'da meydana gelen 185 bin 128 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 303 bin 812 vatandaş ise yaralandı.

2017'de 182 bin 669, 2018'de 186 bin 532, 2019'da 174 bin 896, geçen yıl ise 150 bin 275 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.

Bu kazalarda olay yeri ve hastanelerde ölenlerin toplamı 2016'da 7 bin 300, 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675, 2019'da 5 bin 473, 2020'de ise 4 bin 866 kişi oldu.

Yılbaşında itibaren ise trafik kazalarında sadece olay yerinde hayatını kaybeden vatandaş sayısı 2 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

2016'da 303 bin 812, 2017'de 300 bin 383, 2018'de 307 bin 71, 2019'da 283 bin 234 ve 2020'de de 226 bin 266 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, karayolu trafiğinde yol kullanıcılarının daha bilinçli ve güvenilir bir trafik ortamında hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve kaza sayıları ile kazalarda hayatını kaybeden vatandaş sayısını azaltmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları üzerine son 5 yılda peş peşe proje ve kampanyalar düzenledi.

- Bu yolda hep birlikteyiz

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz", "Önce Yaya Uygulaması" ve "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" isimli projeler, sürücüler kadar yayalarda da farkındalığı artırarak trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin azalmasını sağladı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının kusur dağılımında 2016'da yaya kusuru yüzde 8.7 olurken, 2020'de bu oran yüzde 7'ye geriledi.

Verilere göre, geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarındaki kusur dağılımında ilk sırayı yüzde 88.3 oranıyla sürücüler aldı. Yüzde 1.4 ile yolcu kusuru ikinci sırada yer alırken, yol kusuru 0.5, taşıt kusuru ise 2.7 oldu.

- Kırmızı Düdük

2019'da hayata geçirilen "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında başta çocuklara olmak üzere 900 bin kırmızı düdük, 150 bin trafik görev kartı, 60 bin trafik konulu boyama kitabı, 60 bin trafik konulu yapboz ile 14 bin 850 adet tişört ve şapka dağıtıldı.

Şimdiye kadar ülke genelinde 43 bin 529 yaya geçidinden 20 bin 151 yaya geçidine, 21 bin 182 okul geçidinden 12 bin 580 okul geçidine "Önce Yaya Görseli" uygulaması yapıldı.

- "Yol Ver Hayata"

2021'de Kurban Bayramı süresince sürücüler üzerinde özellikle emniyet kemeri, kask kullanımı, trafikte dikkat konularında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Yol Ver Hayata" temalı kampanya ile "Kaskınla Yol Ver Hayata", "Kemerinle Yol Ver Hayata", "Sabrınla Yol Ver Hayata", "Dikkatinle Yol Ver Hayata" sloganları ile hazırlatılan görsellerin basımı yapılarak kamuya açık alanlarda, sosyal medya hesaplarında, TV ve radyo kuruluşlarında yayınlanması sağlandı.

- Yaşam Tüneli Projesi

Şehirlerarası yollardaki sabit denetim noktaları ve uygun alanlarda sürücülerin trafik güvenliği konusunda farklı alanlarda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tünelleri Projesi" hayata geçirildi.

Oluşturulan yaşam tünellerinde, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine etkisi ile yakın takip ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklanan kazalar konularında özel olarak hazırlanan kısa filmler, araç sürücüsü ve yolculara izletildi.

- Trafik Dedektifleri Projesi

"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" ile 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik MEB bağlı okullarda ve okul öncesi kurumlarla, yaz kuran kurslarında, çocuk sevgi evlerinde ve yaz okullarında şu ana kadar yaklaşık 11 milyon çocuğa trafik eğitimi verildi.

Verilen eğitimlerin yanında uygulamalı olarak da trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla çocuk trafik eğitim parklarında trafik eğitimleri düzenlendi. Mevcut trafik eğitim parklarının modernize edilerek yenilenmesi ve olmayan illerde ise yeni trafik eğitim parklarının hayata geçirilmesi amacıyla standart park projesi geliştirildi.

Şimdiye kadar 13 ilde yeni konseptle oluşturulan çocuk trafik eğitim parkları faaliyete geçirildi. Ülke genelinde 176 çocuk trafik eğitim parkı bulunuyor.

Pandemi sürecine rağmen 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 2 aylık dönemde 17 bin 739 öğrenciye uygulamalı eğitim verildi.

- Mobil Trafik Eğitim Tırları

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırları Türkiye Yollarında Projesi ile Trafik Başkanlığına tahsis edilen 2 tırın modernize edilmesi sağlanarak, teoriğin yanı sıra oluşturulan portatif trafik pistindeki trafik levhaları ve trafik ışıkları kullanılarak uygulamalı olarak da öğrencilere eğitim verildi.

Proje başlangıcından itibaren 77 ildeki 700 okulda 53 bin 774 öğrenci mobil tırları ziyaret ederek eğitim aldı.

- "Bi Hareketine Bakar Hayat" Kampanyası

İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla 1 Kasım itibarıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası hayata geçirildi.

Söz konusu kampanya kapsamında 12 Kasım'da ülke genelinde eş zamanlı çeşitli etkinlikler yapılarak sürücüler bilgilendirildi.