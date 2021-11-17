İçişleri Bakanı Soylu, KADES'in ödülünü İtalya'daki törende alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) verilecek ödülü İtalyan Parlamentosunda düzenlenecek törende alacak.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından, İçişleri Bakanlığınca kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan KADES'e "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında ödül verilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ödül törenine katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. KADES'in ödülü, yarın İtalyan Parlamentosunda düzenlenecek törende Bakan Soylu'ya takdim edilecek.

- KADES nedir?

Mobil uygulama KADES, 2018'den bu yana yaklaşık 3 milyon kişi tarafından yüklendi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, bugüne kadar KADES üzerinden yapılan yaklaşık 300 bin ihbara müdahale etti. Anında ihbar bölgelerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı.

- Akdeniz Parlamenterler Asamblesi

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve siyasal konularda iş birliği sağlanması amacıyla faaliyet yürüten Akdeniz Parlamenterler Asamblesi, her yıl faaliyetleriyle bölge halkları arasında karşılıklı anlayış, sosyoekonomik iş birliği, siyasi diyalog, güven inşası ve çatışma çözümünün güçlendirilmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödüller veriyor.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin, 29 üyesi ve 4 gözlemci üyesi bulunuyor. Üye ülkeler şöyle:

"Türkiye, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Hırvatistan, Fas, İsrail, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Libya, Malta, Monako, Karadağ, Moritanya, Andorra, Bosna-Hersek, San Marino, Suriye, Slovenya, Romanya, Filistin ve Tunus."