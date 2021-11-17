Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesi oğlunu savunmayacak

İsmet Yılmaz AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi
İsmet Yılmaz AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi
En Uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarını Bulun
En Uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarını Bulun
Samuray kılıçlı katilin akıl hastanesine sevk talebine ret
Samuray kılıçlı katilin akıl hastanesine sevk talebine ret
Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi
Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi
Çevre Bakanlığı'na 59 puanla mühendis ataması yapıldı
Çevre Bakanlığı'na 59 puanla mühendis ataması yapıldı
Milletvekillerine ikinci sınav şoku!
Milletvekillerine ikinci sınav şoku!
KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı
Hemşire, tavandan ek ödeme yapılması davasını kazandı
Hemşire, tavandan ek ödeme yapılması davasını kazandı
Yarınki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?
Yarınki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?
Cemil Çiçek: Söylediğim net ama fikirler tartışılmıyor
Cemil Çiçek: Söylediğim net ama fikirler tartışılmıyor
Elektrikte kademeli tarife kanun teklifine ekledi
Elektrikte kademeli tarife kanun teklifine ekledi
Erdoğan'a sunulan asgari ücret rakamı!
Erdoğan'a sunulan asgari ücret rakamı!
Dolar bugün de güne rekor tazeleyerek başladı: 10,44 TL
Dolar bugün de güne rekor tazeleyerek başladı: 10,44 TL
Bakan Mahmut Özer: 4 temel konuda yoğunlaşacağım
Bakan Mahmut Özer: 4 temel konuda yoğunlaşacağım
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tepki: İade-i ziyaret sakıt oldu
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tepki: İade-i ziyaret sakıt oldu
CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
CHP'li başkan 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için FDA'ya başvurdu
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için FDA'ya başvurdu
Ulaştırma Bakanı, garantili geçişte başabaş yılını açıkladı
Ulaştırma Bakanı, garantili geçişte başabaş yılını açıkladı
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
Vakalardaki düşüşle ilgili Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
'50+1, Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
5 dernek ve vakıfta yönetici olanların emekli aylığı kesilmeyecek
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
Ünlü şair Sezai Karakoç vefat etti
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
'Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalı'
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
Enerjide TRT payını kaldıran teklif Meclis'te
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
MEB unvan değişikliği atama sonuçları açıklandı
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
Başak Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
Dolar'dan rekor üstüne rekor: 10,26 TL
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
AK Partili Özkan'dan EYT açıklaması 'Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok'
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
SPK Başkanı açıkladı! Cezalar 5 katına çıktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesi oğlunu savunmayacak

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) katleden Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Kasım 2021 11:45
Yazdır
Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesi oğlunu savunmayacak

Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı.

Yomralıoğlu açıklamasında "Günlerdir basında yer alan ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle çok büyük bir utanç duyuyorum. Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu Boz'un bebekliğinden yetişkinliğine kadar hep yanında olduğunu belirten Yomralıoğlu, oğlunun ergenlik sonrasında ciddi bir psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisi için elinden geleni yaptığını iddia ederek, "Uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca kendine zarar veriyordu. Bu bağımlılıktan da gördüğü tedavi neticesinde kurtuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile boşanma kararı almamız akabinde sağlıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ benimle olan tüm irtibatını ve diyaloğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gelmemeye başladı" dedi.

BABAYI SUÇLADI

Eşiyle boşanmasının ardından oğlunun babasıyla yaşamaya başladığını, Baba Ali Boz'un da yeni bir hayat kurmasının ardından oğlunun tüm ısrarlarına rağmen kendisiyle yaşamayı reddettiğini kaydeden Avukat Yomralıoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Göktuğ benimle yaşamayı da beni görmeyi de reddetti. Ben 3 yıldır evladıma hasret yaşıyorum. Ne sesini duymama ne de onu görmeme müsaade etmedi. Defalarca kez ikamet ettiği sitenin önüne gittim ve site güvenliğinden geçemediğim için sitenin önünde bekleyerek onu görmeye çalıştım. Göktuğ'un babası Ali Boz ile Göktuğ'un durumu ve hayatı ile ilgili bilgi almak amacıyla her gün görüşüyordum. Psikolojik durumu, sağlığı, beslenmesi, sporu tümüyle ne durumda olduğu hakkında her gün ama her gün irtibat halindeydik. Göktuğ'u içinde kaldığı yalnızlık durumunda çıkartabilmek adına defalarca kez onunla aynı evi paylaşmak istediğimi en azından onu görmeme izin vermesini, ona erişemediğim için babası Ali Boz aracılığıyla talep ettim"

"BU HALDE YAŞAMASINA MÜSAADE ETMEZDİM"

"Kendimi, evladıma kalan ömrüm boyunca bir kere daha sarılamasam da yüzünü bir kere daha göremesem de olur yeter ki o iyi olsun şeklinde telkin ettim" denilen açıklamada Yomralıoğlu, oğluyla en son Eylül ayında görüşebildiklerini ve söz konusu görüşmenin ardından oğlunun hem bedenen hem de ruhen kötü durumda olduğunu gözlemlediğini belirtti. Bu gözlemin ardından babasının oğluyla daha fazla vakit geçirmesini ve onunla uyumasını rica ettiğini öne sürülen açıklama şöyle devam etti: "Ancak tüm bu durum içerisinde Göktuğ'un birine zarar verme ihtimali bir kez dahi aklıma gelmedi. Zira çocukluğundan bugüne canlı cansız hiçbir varlığa zarar veren bir tavrı olmadı tam tersine olabildiğine ürkek bir çocuktu. Ben yalnızca kendini yapayalnız hissetmesinden ve kendine ruhen ve bedenen zarar vermesi durumundan korktum. Benimle yaşamasını sağlamak ve tedavi sürecini devam ettirebilmek için sürekli doktorlar, tedavi yöntemleri ve çıkış yolları aradım ve hiç pes etmedim. Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim, gerekirse kolluk kuvvetleriyle de olsa tedavi görmesini sağlardım"

"YAŞANANLARIN SAVUNULACAK BİR YANI YOK"

Oğlunun yaşadığı zihin karmaşasının ve psikolojik durumunun bu denli bir hal aldığını görememesi nedeniyle Can Göktuğ Boz ve Başak Cengiz'in hayatını koruyamamış olmamasının kendisini kahrettiğini belirten Yomralıoğlu, "Olayın vahimliği ve yaşadığım duygu durumunun karışıklığı nedeniyle Göktuğ'un tutuklanmasına karar verilen Sulh Ceza Hakimliği sorgusuna ceza hukukçusu olamamama rağmen avukatı olarak katıldım. Ne oğlumu savunacak ne de eylemlerini savunacak değilim. Zira yaşananların savunulacak bir yanı yok; bunu olayın faili olan oğlum da açıkça ikrar ediyor" ifadelerini kullandı.

'BEN OĞLUM ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZSİN' DİYEMEM'

Çok üzgün olduğunu kaydeden Yomralıoğlu, 'Olayın faili olan oğlumun avukatı olarak dosyaya müdahil olmam ve psikolojik sorunları olduğunu ileri sürmem nedeniyle oğlumu işlediği suçtan kurtarmaya çalıştığım düşünülüyor. Ancak ben ne oğlumun işlediği suçtan kurtulması ne de itibarımın zedelenmemesi peşindeyim. Hayatının baharında gencecik bir kız benim oğlumun eylemi nedeniyle son nefesini vermişken 'Ben oğlum elini kolunu sallayarak gezsin' diyemem, isteyemem. Bunu ne bir anne ne bir kadın ne de bir avukat olarak isteyemem" ifadelerini kullandı. Soruşturma dosyasına oğlunun cezai ehliyetinin sorgulanmasını için 17 Kasım tarihinde dilekçe sunduğunu belirten Yomralıoğlu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "Bu dilekçe benim bu dosyaya sunacağım son dilekçe olacaktır. Ayrıca savcılık tarafından verilen yayın yasağı kararında da herhangi bir müdahalemin olmadığını, mevcut dosyada bu yönde bir talebimin olmadığını da bildirmek zorunluluğu hissediyorum. Bahse konu yasak taraflardan bağımsız olarak re'sen alınmıştır. Vahim olayın yaşandığı gece bende o hayatının baharındaki yavrumuzla birlikte yaşamayı bıraktım yalnızca ve yalnızca nefes alıyorum. Her ne kadar sorumsuz olmakla itham edilsem de bugün sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum ve sorumlu bir anne, sorumlu bir avukat, sorumlu bir kadın sorumlu bir vatandaş olarak yarın gün sonu itibariyle oğlum Can Göktuğ Boz'un müdafiliğinden istifa ediyorum. Yapılacak inceleme ve mahkeme tarafından verilecek kararın yalnızca gerçeği yansıtmasını ve adaletli olmasını temenni ediyorum. Yargı tarafından verilecek karar karşısında boynum kıldan incedir'

#Başak Cengiz#Samuray Kılıcı#avukat
648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı
648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan uyarı: Biraz daha yükselmeye başlayacak
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan uyarı: Biraz daha yükselmeye başlayacak
'Dünyanın en dar sokağı' Çorum'da
'Dünyanın en dar sokağı' Çorum'da
Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı
Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı
İstanbul Üniversitesi, yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizlemeyi başardı
İstanbul Üniversitesi, yüzeyin ardından dipteki müsilajı da temizlemeyi başardı
Salgın, çocukların haklarından faydalanma oranını azalttı
Salgın, çocukların haklarından faydalanma oranını azalttı

Bu Habere Tepkiniz

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
Şimdi ailece eğlenme zamanı
Şimdi ailece eğlenme zamanı
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar
Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!
Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!
Sayıştay Temyiz Kurulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına döner sermaye gelirlerinden "koordinatörlük ücreti" adı altında ve yönetici payı olarak ek ödeme yapılmasını oyçokluğuyla mevzuata aykırı buldu.
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar
Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı
illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
Mahkeme: Rektör o yetkiyi nakil gibi kullanamaz
İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi ile Rektöre tanınan geçici görevlendirme yetkisinin nakil gibi kullanılamayacağına karar verdi.
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Öncelikli alanlarda araştırma görevlisi alırken öncelikli kişiler mi aranıyor?
Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarına çıkıldığı maalesef sıradan hale gelmeye başlamıştır. Sıklıkla memurlar.net'te kişilere özel ilanlar eleştirilmekte ve haberleştirilmektedir. Özellikle akademik camiada bu tür ilanlarla karşılaşılması son derece üzücüdür. Yani üniversitelerde hukuksuzluğa zemin oluşturulması tuzun kokmasıdır. Bu nedenle acilen çözüme kavuşturulması gereken bir konu olarak orta yerde durmaktadır.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
648 gram doğdu, 3 ay yoğun bakımda kaldı
648 gram doğdu, 3 ay yoğun bakımda kaldı
İstanbul'da 23 haftalıkken 648 gram ve 28 santim doğan, 3 ay yoğun bakımda kalan Umut bebek, hayata tutunmayı başardı. Anne Yasemin Babacan, zorlu geçen süreçte umutlarını hiç kaybetmediklerini söyledi.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Android 12 güncellemesini alacak telefonlar
Android 12 güncellemesini alacak telefonlar
Google, I/O 2021 etkinliğinde tanıtılan Android 12 için üreticilerin hazırlıkları sürüyor. İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonlar. Güncelleme sadece bu listedeki telefonlarla sınırlı kalmayabilir.