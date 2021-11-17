Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor

Ünlü, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı bir yaşamın temelinin, sağlıklı bir gebelikle zamanında ve sağlıklı bir doğumla başladığını, ancak dünyada ve Türkiye'de pek çok bebeğin, gebelik süreci tamamlanmadan, beklenen zamandan önce, yani prematüre doğduğunu anlattı.

Normal gebeliğin süresinin ortalama 40 hafta olduğunu, bebeğin 37 haftadan önce doğması halinde prematüre bebek olarak kabul edildiğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:

"Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artmaktadır. Erken doğan, özellikle de çok erken doğan prematüre bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahiptir. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik göstermektedir. Ancak bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksektir. En yüksek risk, 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde, orta dereceli risk ise 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. En düşük risk ise 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerdedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebeğin prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölmektedir. Ülkemizde prematüre doğum oranının yıllar içinde benzer bir seyir izlediği görülmektedir. Her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlamaktadır. Bu da bebeklerimizin yüzde 15'inden fazlası demektir."

Ünlü, prematüre doğumun, genetik nedenleri, çoğul gebelik, enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek tansiyon gibi süreğen durumlara bağlı olarak gerçekleştiğini ve çoğunlukla hiçbir neden belirlenemediğini kaydederek, sebep ve mekanizmaların daha iyi anlaşılmasının, prematüre doğumun önlenmesi konusunda çözüm geliştirmeyi kolaylaştırdığını belirtti.

- "Bebek ne kadar erken doğduysa sağlık sorunları görülme ihtimali o derecede artar"

Prof. Dr. Cihat Ünlü, rahimle ilgili sorunlar, çoğul gebelikler, enfeksiyonlar, stres, erken doğuma sebep olabildiğine değinirken, şu bilgileri verdi:

"Erken doğumun 'erken' ve 'geç' olmak üzere çeşitli istenmeyen sonuçları bulunmaktadır. Genel olarak bir bebek ne kadar erken doğduysa ve vücut ağırlığı ne kadar düşükse, sağlık sorunları görülme ihtimali o derecede artmaktadır. Erken dönem sorunlar, sağlık sorununun çözülemeyip uzun süre devam etmesi, solunum problemleri, kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, sindirim sistemi problemleri, beyin kanaması ve sarılıktır. Geç dönem sorunlar, hareket ve denge sorunlarına yol açan serebral palsi adı verilen klinik tablo, görme sorunları, beyni etkileyen problemler, büyüme gelişme problemleri, ileri yaşta ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.

Prematüre bebeklerin dörtte üçünden fazlasının hayatı, uygun maliyetli bakımla, örneğin; doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde her anne ve bebek için gerekli bakım sağlanması halinde, enfeksiyonların tedavi edilmesiyle, erken doğumların tıbbi müdahale ile azaltılmasıyla kurtarılabilir. Prematüre doğumdan ölümleri ve komplikasyonları önleme, sağlıklı bir gebelik ile başlar. Gebelik öncesi, gebelikler arası ve sırasında uygun bakım, tüm kadınların sağlıklı gebelik deneyimine sahip olmasını sağlayacaktır. Örneğin sağlıklı diyet, tütün ve madde kullanımının önlenmesi ve gebelikle ilgili riskli durumların tespiti için gebelik boyunca uygun aralıklarla hekime başvurmak preterm doğumların azaltılmasına yardımcı olabilir."