Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si eski hakim 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç polis memuru H.E. ile M.D'yi yakaladı.

Kimlik sorgusunda FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan 2 silaha el konuldu.

Soruşturma sürüyor.

İKİ ESKİ HAKİM TUTUKLANDI

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan iki eski hakim tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenilen eski hakimler M.K. ve Y.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheliler M.K. ve Y.Ö, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.