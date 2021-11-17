Türkiye'de 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapıldı

Sağlık Bakan Yardımcısı ve HIMSS Eurasia Kongre Başkanı Dr. Şuayip Birinci, bugüne kadar nüfusun yüzde 97'sinin HES kodu aldığını belirterek, "10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmıştır." dedi.

Birinci, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Antalya Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda, teknoloji ve bilişimin modern tıpla en fazla iç içe geçtiği, insan sağlığını korumak için tüm imkanları seferber ettikleri bir seneyi geride bıraktıklarını söyledi.

Salgın öncesine göre dijitalleşmenin öneminin hem politika yapıcılar hem sağlıkçılar hem de toplum tarafından çok daha güçlü şekilde anlaşıldığını vurgulayan Birinci, Türkiye'nin salgın sürecinde dijital sağlık araçlarıyla güçlü bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bunun yanında dünyaya da örnek olacak birçok uygulamanın sağlıkçıların ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Birinci, "55 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük kişisel sağlık kaydı sistemi olan e-Nabız'ın bize sağladığı en büyük avantaj, bu asimetrik tehdide karşı tüm sağlık tesislerimizi tek platformda birbirleriyle konuşur hale getirmiş olmamızdı." ifadesini kullandı.

Birinci, bu sayede salgınla çok daha güçlü mücadele etmeyi sağlayan dijital uygulamaları çok kısa sürelerde hizmete almayı başardıklarını bildirdi.

Hayat Eve Sığar uygulamasının, neredeyse tüm toplumun kullandığı ve salgında kendini daha güvende hissettiği bir uygulama halini aldığını vurgulayan Birinci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar nüfusun yüzde 97'si HES kodu aldı, 10 milyarın üzerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, güvenli sosyal hayatın kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmıştır. 23 milyondan fazla risk uyarısı veren sistemle seyahat, ziyaret ve toplu alanlarda diğer insanlarla temasın önüne geçilmiştir. Pandeminin kontrol altına alınmasında en önemli aksiyonumuz olan filyasyon uygulaması için mümkün olan en kısa sürede hayata geçirdiğimiz ve sahadaki çalışanlarımızın en önemli aracı haline gelen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile ekiplerimiz 9 milyon kilometre yol katederek dünyanın etrafını 228 kez dolaşmış, Kovid-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımıza şifa olmuşlardır."

- "120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı bir şekilde sağladık"

Birinci, 14 Ocak 2021'de başladıkları Türkiye aşılama programı için geliştirdikleri Aşıla uygulamasıyla sağlık ekiplerinin hastaneler, aile hekimliği merkezleri, evler, kamusal alanlar ve kampanya yürütülen tüm ortamlarda yaptıkları aşıları anında kayıt altına alabilmelerini sağladıklarını, yaklaşık 120 milyon aşının uygulanmasını kesintisiz ve hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzaktan ruh sağlığı hizmeti için hem dezavantajlı vatandaşlara hem de sağlıkçılara ve ailelerine, mobil ortamlarda sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Birinci, "Özellikle enfekte vatandaşlarımızın izolasyondayken sağlık hizmeti alabilmesi için bir telesağlık projesi olan Dr. e-Nabız'ı hayata geçirdik. Bu projelerimizi 2015'te faaliyete aldığımız ve ülkemizde sağlık dijitalleşmesinin yapıtaşı olan e-Nabız altyapısıyla gerçekleştirdik. Pandeminin ilk gününden itibaren, vatandaşlarımız PCR sonuçlarını, her türlü hastalık durumlarını, yapılan tedavilerinin detaylarını e-Nabız'dan takip etti, aşı randevusunu e-Nabız'dan alarak aşı kartına dijital ortamda erişti."

Dijital sağlık alanında çok kısa bir sürede önemli mesafeler katedildiğini belirten Birinci, yapay zeka, teletıp, mobil sağlık, teleradyoloji, makine öğrenimi gibi yeni nesil teknoloji trendlerinin sağlıkla bütünleşmesinin çok hızlı gerçekleşeceğini dile getirdi.

- "Dijital dönüşüme katkı sunmak için önemli bir kongre"

Kongreye çevrim içi bağlanan HIMSS Başkanı ve CEO'su Hal Wolf da dijitalleşme ve dönüşümü, yeni paradigmaları ve önemli konuları konuşacaklarını, dijital dönüşüm, tedarik zinciri, siber güvenlik, yapay zeka gibi konuların ele alınacağını bildirdi.

HIMSS Başkan Yardımcısı Bruce Steinberg de kongrede çok sayıda ülkeden sağlık bakanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Sizlerle birlikte geleceği tartışmak, dijital dönüşüme katkı sunmak için önemli bir kongre." ifadesini kullandı.