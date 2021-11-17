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Rekabet Kurulu'nun en çok ceza verdiği sektörler

Son bir yılda Kurul'un 380 nihai karar verdiğini bildiren Küle, "İlk 6 sektör gıda, bilişim, makine-teçhizat (beyaz eşya dahil), petrol-petrokimya ve madencilik ve sağlıktır. Sigorta, beyaz eşya, lojistik ve platform hizmetleri piyasalarında bu yıl taahhüt ve uzlaşma araçlarımızı kullanarak ihlallerin hızlı cezalandırılması ve yapısal sorunların etkin çözümünü sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 13:27
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Rekabet Kurulu'nun en çok ceza verdiği sektörler

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, rekabetçi işleyişi norm haline getirmek için yatırım ve reformlara kesintisiz devam ettiklerini belirterek "İçinde bulunduğumuz çağı tanımlayan dijitalleşmenin hukuk ve politika boşluklarını kullanmalarının önüne geçmek ve servet transferlerini baştan önlemek için öncelikle Meclisimizin desteği olmazsa olmaz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Küle, Rekabet Kurumunun bütçesi, sürdürdüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kovid-19 ve iklim değişikliği ile mücadele gibi küresel meselelerin, piyasaların devlet destekleri olmadan toplumlara beklenen faydayı sağlama kabiliyetinden yoksun olduğunu gösteren önemli örnekler bulunduğunu ifade eden Küle, bunlar kadar önemli bir diğer problemin de birkaç sayıda oyuncunun piyasaları domine etmesi olduğunu söyledi.

Küle, dijital piyasalara yönelik bir yasama faaliyetinin devam ettiğini ve kurumun en kusursuz kural kitabının hızla devreye alınması için çabaladığını belirterek "İçinde bulunduğumuz çağı tanımlayan dijitalleşmenin hukuk ve politika boşluklarını kullanmalarının önüne geçmek ve servet transferlerini baştan önlemek için öncelikle Meclisimizin desteği olmazsa olmaz. Bu büyük dönüşümün başarılması için bir diğer önemli aktör ise mahkemelerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda Kurul'un 380 nihai karar verdiğini bildiren Küle, "İlk 6 sektör gıda, bilişim, makine-teçhizat (beyaz eşya dahil), petrol-petrokimya ve madencilik ve sağlıktır. Sigorta, beyaz eşya, lojistik ve platform hizmetleri piyasalarında bu yıl taahhüt ve uzlaşma araçlarımızı kullanarak ihlallerin hızlı cezalandırılması ve yapısal sorunların etkin çözümünü sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Küle, ihlalleri hızlı tespit etmek, şikayet beklemeden proaktif müdahalelerle rekabetçi işleyişi norm haline getirmek için başta insan kaynağı ve analitik kapasite artırımına dönük olmak üzere yatırım ve reformlara kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.

#Rekabet Kurulu# TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu# Birol Küle#
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