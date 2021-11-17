MEB'den Ünlü Rapçi Sefo'nun isteğine yeşil ışık

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir okulda çocukların tenefüs saatinde çalan Sefo 'Bilmem mi' parçası çocukları adeta coşturdu. Şarkıyı hep bir ağızdan eksiksiz şekilde haykırarak söyleyen çocukların havadan çekilmiş videosu sosyal medyada viral oldu. Bunun üzerine 23 yaşındaki ünlü rapçi Seyfullah Sağır, viral olan görüntülerin ardından bir tweet daha atarak o okulda konser vermek istediğini dile getirmişti.

Çok gecikmeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den olumlu yanıt geldi. Sefo, bu haberi sosyal medya hesabından "Güzel haber geldi, herkese teşekkürler" diye paylaştı.