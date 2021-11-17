Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu öldürüldü

İddiaya göre, Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde Y.A. (51) ile İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) arasında yeni aldıkları tarla nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. belinden çıkardığı silahla İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'e ateş açtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede Mahir Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı halde bulunan İsmail Keskin sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba İsmail Keskin de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.