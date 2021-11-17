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MEB ile Turkcell'den geleceğin yazılımcıları için istihdam seferberliği

Bakan Özer; "2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Meslek lisesi mezunlarına, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, yazılıma ilgi duyan tüm gençlerimizi bu program kapsamında Türkiye'nin yazılım alanında iddialı bir ülke olmasıyla ilgili insan kaynaklarını karşılamayla ilgili dev bir hamle yapacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 14:13
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MEB ile Turkcell'den geleceğin yazılımcıları için istihdam seferberliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, üniversite son sınıf öğrencileri ve mezunlarına yönelik Turkcell ile yapılan iş birliğiyle ilgili, "Bu 6 aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında hızlı bir şekilde istihdam edilmesiyle ilgili çok önemli bir süreci bugünden itibaren İstanbul'dan başlatacağız." dedi.

Bakan Özer, Turkcell iş birliğiyle Küçükyalı'da gerçekleştirilen "Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" protokolünün imza törenine katıldı.

Özer, dün hayatını kaybeden ünlü şair Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Mesleki eğitimde 1999'daki kat sayı uygulamasından sonra zayıflayan eğitim, üretim ve istihdamı güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Özer, son 3 yılda yapılan işlere vurgu yaptı.

Özellikle Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin tüm Türkiye'de iş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip olma, iş gücü piyasasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri, Türkiye'de iş gücü piyasasının 'aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini ortadan kaldıracak en önemli enstrümanlarından bir tanesi." dedi.

- "İş gücü piyasasına geçişlerinde esnek bir yapı oluşturduk"

Turkcell ile yapılan bu protokol ile yazılım alanında insan kaynağı ihtiyacını gidermek için çok önemli bir adım attıklarını söyleyen Bakan Özer, bu adımın ilkleri barındırdığını belirterek, şunları ifade etti:

"Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilk defa 6 aylık veya 8 aylık programlarla lise ve üstü eğitim diploma yeterliliğine sahip olan gençlerimize, kısa süreli eğitimlerle iş gücü piyasasına geçişlerinde esnek bir yapı oluşturduk. Mesleki Eğitim Merkezlerinde tamamlanan programlarla iş gücü piyasasının ihtiyacı olduğu insan kaynaklarını çok kısa süre içerisinde karşılama ile ilgili önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. MEB olarak bunun mevzuat alt yapısını tamamladık ve bunun ilk adımını Turkcell ile yapıyoruz. Bu 6 aylık program sonunda gençlerimizin yazılım alanında hızlı bir şekilde istihdam edilmesiyle ilgili çok önemli bir süreci bugünden itibaren İstanbul'dan başlatacağız. Tüm gençlerimizi bu önemli iş birliğiyle ilgili attığımız adıma katılmaya davet ediyoruz."

- "2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız"

İmzalanan protokolün Türkiye'de yazılım alanındaki ihtiyacın karşılanması adına önemli bir adım olduğunu aktaran Bakan Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"21. yüzyılda dünyada yazılım bir milli güvenlik meselesi. MEB olarak bu alana çok ciddi yatırım yapacağız. 2022 yılından itibaren de bu programı tüm lise mezunlarına açacağız. Meslek lisesi mezunlarına, Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, yazılıma ilgi duyan tüm gençlerimizi bu program kapsamında Türkiye'nin yazılım alanında iddialı bir ülke olmasıyla ilgili insan kaynaklarını karşılamayla ilgili dev bir hamle yapacağız."

- "Eğitim ve üretimde çok iyi noktaya gidiyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da konuşmasında gençleri geleceğe hazırlamanın ve büyüyen Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü tespit edip hazırlamanın önemine dikkati çekti.

İstanbul'da 2 milyon 791 bin öğrenci olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Biz aynı zamanda eğitimin de başkentiyiz. 6 bin 852 okulumuz var, 155 bin öğretmenimiz, 102 binin üzerinde dersliğimiz var. Salgın döneminde şu an yüz yüze eğitimde de mükemmel gidiyoruz. Gençlerimizle ilgili İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile 3 yıldan beri her gün bir öncekinden daha ileriye taşıdığımız bir iş birliğimiz var. O iş birliği eğitimde, üretimde ve istihdamda. Eğitim ve üretimde çok iyi noktaya gidiyoruz. İstihdamla da ilgili artık Ocak sonu itibarıyla bir okulumuzda bu yıl mezun olacak öğrencilerden mezun olmadan önce 'ben çalışmak istiyorum' diyen 445 öğrencimizi birinci ayın 30'unda imza törenini yapacağız." diye konuştu.

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- "Bu proje gençlerimize yazılım sektöründe kapı açacak"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise yapılan iş birliği ile toplumsal ihtiyaca cevap verileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün bu proje ile hem ülkemizin hem Turkcell'in yazılım alanında ihtiyacını karşılamak için somut ve önemli bir adım atıyoruz. Bu proje gençlerimize yazılım sektöründe kapı açacak, yüksek okul seviyesinde bir mesleki eğitim ve sertifikasyon sunacak. Katılımcılar yüksek düzeyde bir eğitim görecek. Hem toplumsal hem de kurumsal fayda sağlarken ülkemizin yazılım ekosistemine destek sunmayı amaçladık. Günümüz dünyasında yazılım alanındaki iş gücü açığının ne kadar olduğunu biliyoruz."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imza töreni gerçekleştirildi.

- Eğitim 6 ay sürecek

Yapılan iş birliği kapsamında mesleki eğitim programıyla öğrenciler ve mezunlar için yazılım teknolojileri alanında eğitim, sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlanacak.

6 ay sürecek program boyunca birebir destek alacak olan katılımcılardan eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Turkcell'in yeni yazılım şirketinde ve Turkcell grup şirketlerinde çalışma imkanı kazanacak.

#Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım# Milli Eğitim Bakanı# Mahmut Özer# Turkcell
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