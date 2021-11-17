'Ali Babanın Çiftliği'nde sahte para basmakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürenlere yönelik 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 12 Kasım'da operasyon düzenledi.

Ankara merkezli 4 ilde yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı Umut K'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda, sahte 5 bin 500 lira ve 3 bin dolar, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut K, sahte parayı basmakla suçlanan Ersen E. ve bunları piyasaya sürdüğü belirtilen İsmail A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Beğenmedikleri paraları yakmışlar

Şüphelilerin ilk olarak Altındağ ilçesinde hobi bahçesi kiralayarak sahte para basmak için matbaa kurdukları tespit edildi.

Zanlıların, burada 100 bin liralık sahte banknot bastığı ancak Umut K'nin beğenmemesi üzerine bunları yakarak imha ettiği saptandı.

Mahalle sakinlerinin hobi bahçesindeki hareketlilikten şüphelenmeye başlaması üzerine açığa çıkma korkusu yaşayan şüphelilerin burayı bir gecede boşalttığı ve Gölbaşı ilçesindeki villayı kiraladığı belirlendi.

Zanlıların "Ali Babanın Çiftliği" ismini verdikleri villayı 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu da belirlendi.

- Sahte paraları pazar esnafı ve cami vakıflarına vermiş

Ayrıca şüphelilerin villada bastıkları sahte paraları, İsmail A. (66) üzerinden piyasaya sürüp deneme yaptığı öğrenildi. Yaşı itibarıyla dikkati çekmeyen İsmail A'nın cuma namazı çıkışında yardım toplayanlara sahte 100 lira verip 90 lira aldığı tespit edildi.

Bu şekilde Ankara'nın ilçelerindeki camilerde sahte paraları piyasaya süren İsmail A, köylerinde yetiştirdikleri mahsulleri halk pazarlarında satmaya çalışanlara da sahte banknotları verirken polis tarafından görüntülendi.

İsmail A, yerde tezgah açan vatandaşa aldığı sebze meye karşılığında sahte 100 lira verip, para üstünü alarak uzaklaşırken polis kamerasına yansıdı.