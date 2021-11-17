Meclis'te sınavsız olarak hangi kadrolara atama yapılabilmektedir?

TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına, her bir kadro unvanının toplam sayısının yüzde kırkı oranında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun istisnai memuriyet hakkındaki hükümlerine göre açıktan veya naklen atama yapılabilmektedir.

TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Müşavir kadrolarına atanabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şarttır.