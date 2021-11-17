Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı son 1 ay içinde 3 ayrı kurum için 3 ayrı tercih kılavuzu yayımladı. Hepsinin son başvuru tarihleri farklı idi ama Başkanlık sonuçları aynı günde (17 Kasım 2021 tarihinde) açıkladı.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2021/7 KPSS tercihleri)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 25 Su Ürünleri mühendisi almak için ilana çıkmıştı. 21 ila 26 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihler alındı. Ancak 25 sözleşmeli pozisyon için sadece 39 aday başvurdu. Başvuran sayısı çok az olduğu için 59 KPSS puanıyla yerleştirme yapıldı. Yerleştirme yapılan en yüksek KPSS puanı ise 73,9 oldu. Sonuçlar için tıklayınız.

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2021/8 KPSS tercihleri)

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 89 Mühendis ve 11 Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel almak için geçen ay ilana çıkmıştı. 27 Ekim ila 2 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. 15 gün sonra tercih sonuçları açıklanmıştır. 8 bin 310 kişi tercih işlemlerine katılmıştır. Sonuçlar için tıklayınız.

Unvan bazında en düşük yerleştirme puanları şu şekilde olmuştur:

- Meteoroloji mühendisliği- 59,13 (Hakkari)

- Büro personeli - 86,42 (4421, 4431 ve 4503 nitelik kodları)

- Bilgisayar mühendisi - 88,27

- Makine mühendisliği- 89,61

- Elektrik mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği- 91,48

- Ticaret Bakanlığı (2021/9 KPSS tercihleri)

Ticaret Bakanlığı Kasım ayı içinde merkezi yerleştirmeyle 27 sözleşmeli büro personeli almak için ilana çıktı. Önlisans düzeyinde 11, lisans düzeyinde ise 16 sözleşmeli pozisyon yer aldı. 03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihler alındı. 9 gün içinde tercih sonuçları açıklandı. Önlisans düzeyinde en küçük KPSS yerleştirme puanı 83,95; lisans düzeyinde ise 86,4 oldu. Sonuçlar için tıklayınız.

- 3 ayrı yerleştirme için 3 ayrı tercih alınmamalı, tercih işlemleri birleştirilmeli

ÖSYM Başkanlığı son 1 ay içerisinde 3 ayrı tercih kılavuzu yayımlamıştır. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığının ilan ettiği sözleşmeli pozisyonlara aynı bölüm mezunlarının başvurusu alınmış olup, sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin yılda bir kaç kez merkezi olarak yapılmasında fayda bulunmaktadır. Aksi halde bir adayın, iki ayrı yerleştirmeye birden başvurup, yüksek puanıyla iki ayrı kurumun pozisyonlarına yerleşmesi mümkün olabilecek, bu durumda ise kadrolardan birisi boş kalacaktır.