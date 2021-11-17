İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya, Düzce'de meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." açıklaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 16:17
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.Düzce'deki deprem sonrası Validen ilk açıklama