Hak-İş Başkanından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Erzincan Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'na çevrim içi katıldı.

AB ülkelerinde asgari ücretin istisnai ücret olduğunu ve küçük bir kesimin bu ücretle çalıştığını fakat Türkiye'de büyük bir kesimin asgari ücret aldığını vurgulayan Arslan, "Avrupa'da asgari ücretle çalışan sayısı yüzde 1 ila yüzde 5 arasında. Dolayısıyla biz asgari ücreti belirlerken Türkiye'de istisnai bir ücreti belirlemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsilde adaleti sağlamadığı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ettiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesini yapıyoruz. Bu yüzden komisyonun yapısının değiştirilmesini ve yaşanabilir bir ücret belirlenmesini istiyor ve önemsiyoruz. Komisyonun yapısı hem demokratik değil hem katılımcı değil hem de geniş kitleleri temsil etmiyor. Yapısına itirazımız var. Bütün konfederasyonların üye sayısı oranında temsil edildiği, emeklilerin hatta bir kısım sendikasız yapıların da işin içine dahil edildiği geniş katılımlı bir komisyonun oluşmasını istiyoruz."