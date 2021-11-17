Avrupa'da gaz fiyatları 100 avronun üzerine çıktı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı 101,8 avroyu gördü. Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini askıya aldığına yönelik açıklamasından önce fiyatlar megavatsaat başına 82 avro seviyesinde bulunuyordu.

Böylece, kıtada vadeli kontratlarda gaz fiyatları dünden itibaren yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artışta doğal gaz talebinin arttığı kış döneminde Rusya'nın Avrupa'ya yönelik gaz arzını artırma ihtimalinin düşük olması da etkili oldu.

Daha önce salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Ekimde TTF vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 160 avroya kadar çıkmıştı.