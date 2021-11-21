YÖK'ten unvan denkliği ve program eşdeğerliğine dair görüş
YÖK Başkanlığı Jeomorfolog unvanını kimlerin kullanabileceği ile Plastik Sanatlar ve Plastik Sanatlar ve Resim yüksek lisans programlarının eşdeğerliğine dair kararını belirledi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Kasım 2021 14:50
YÖK Başkanlığı, Jeomorfolog unvanıyla ilgili olarak verdiği kararda, kararın alındığı tarihten itibaren Coğrafya mezunlarının Jeomorfolog unvanını kullanamayacağı, coğrafya üzerine Jeomorfoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora eğitimi alanların ise "Jeomorfolog" unvanını kullanabileceğine karar verdi.
Başkanlık bir başka kararında ise Plastik Sanatlar yüksek lisans programının Plastik sanatlar ve Resim yüksek lisans programıyla eşdeğer olduğunu belirtti.
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