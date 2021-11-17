THY'den 'Esnek Seyahat' ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı

AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.