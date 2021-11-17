Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?

Milletvekillerinin kaç danışman alma hakkı vardır? Danışmanlar nasıl atanırlar? Ve ne iş yaparlar ne kadar ücret alırlar? İşte milletvekili danışmanlığına ilişkin merak edilen 6 sorunun cevabı...

1- Bir milletvekiliyle kaç personel çalıştırılabilir? Bunlara ne kadar ücret ödenmektedir?

Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere üç personel çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Bunlar; Danışman, İkinci Danışman ve İlave (Yardımcı) Personeldir. Bunlar için kadro şartı aranmaz ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı değildir.

Bunlara yapılacak ücret ise;

Danışmanlara 83.500 *0,179797 = Brüt 15.013 TL

İkinci danışmana 73.000 *0,179797 = Brüt 13.125 TL

Yardımcı personele 63.000 * 0,179797 = Brüt 11.327 TL

Bunlara yapılacak aylık ücret ödemeleri, hak edildikçe her ayın on beşinci günü yapılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

2- Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir?

6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı'nca belirlenmiştir.

3- Milletvekili personeli olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

* Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* İkinci danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması,

* İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde aranılan genel şartları taşıması,

* Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,

* Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması, gerekmektedir.

4- Emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi?

5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığı kesilmek şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsünde milletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilebilir.

5- Bu personellerin göreve başlatılmasında sınav şartı var mıdır?

Bunların göreve başlatılmasında hiçbir sınav uygulaması yoktur. Şuana kadar da hiçbir kimse bunların alımlarında sınav şartı getirilsin teklifinde bulunmamıştır.

6- Bunların görevleri ne zaman sona erer ve kadroya geçme hakları var mıdır?

Danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği sıfatını kaybettiği tarihte veya tüm sayılanlar açısından milletvekili genel seçimlerinin ardından yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır. Bunların kadroya geçme hakları yoktur.