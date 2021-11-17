Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ziyareti ''Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum. Görüşmemizin ardından ortak basın açıklaması yapacağız'' sözleriyle duyurdu.

ORTAK AÇIKLAMA

İki lider, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

KILIÇDAROĞLU: MERKEZ BANKASI TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBETMESİNE, DÖVİZİN YÜKSELMESİNE SEYİRCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Merkez Bankası'nı eleştiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Merkez Bankası; işlevini bırakmış Türk Lirası'nın değer kaybetmesine, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Bu pozisyonda. Müdahale edemiyor. Rezervi yok. Bizim bir sorumluluğumzu var bu gidişe sessiz seyirci kalmak doğru değil. Bu konuda sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Türk Lirası eriyor.

''TÜRKİYE'NİN BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMESİ GEREKİYOR''

Yönetemediğinizi biliyoruz. Merkez Bankası'nın ya müdürü ol çık açıklama yap, ya da müdahale etmeyi doğru bulmuyorum diyorsan müdahale etme. Koskoca bir kurum dünyada itibarsızlaştırıldı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum yönetemiyorsun milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Bir zam yağmurudur geliyor. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık. Merkez Bankası'nın itibarını sıfırladılar. Türkiye'nin de itibarını sıfırladılar.

SİYASETTE 50+1 TARTIŞMASI

Yüzde 50+1, 10+1 neyi getirilerse getirsinler gideceklerini biliyorlar. Seçim yap bir an önce diyerek aslında ona iyilik yapıyoruz.''

AKŞENER: ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇOCUKLARIMIZ GARSONLUK İÇİN KANADA'YA, AVUSTRALYA'YA GİTME ARAYIŞINDA

Meral Akşener ise şunları söyledi:

''Üniversite mezunu çocuklarımız garsonluk yapmak üzere Kanada'ya Avustralya'ya gitmek için yol bulmaya çalışıyor. 23 aydır yaptığım gezilerde gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu yerinde gördüm. Türkiye'nin içindeki ekonomik şartların vatandaşlarımızı etkilediğini bilen insanlar olarak vatandaşlarımıza çare gösterebilir miyiz?

''SEÇİMDEN BAŞKA YAPACAK ÇARE YOK''

Sayın genel başkanın acil seçim hemen seçim çağrısına katılıyorum. Seçimden başka yapacak çare yok.

''MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR''

Sayın Erdoğan'ın konuşmasını izleyemedim ama arkadaşlar birazını söylediler. Merkez Bankası Başkanı yazlık ve kışlık olarak değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Bütün kurumları insanların şahsında yerle bir eden bir partili cumhurbaşkanımız var.''