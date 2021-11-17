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Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı. Uzmanlar, bu nedenle Sinovac ile aşılananların ek doz olarak Pfizer/BioNTech'i seçmesini tavsiye etti.

Kaynak : NTV
Eklenme : 17 Kasım 2021 17:48
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Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?

Güney Amerika ülkesi Şili'de yapılan yeni bir araştırma, Sinovac'ın Covid-19 aşısıyla çifte aşılanmış alıcılara üçüncü doz olarak Pfizer veya AstraZeneca uygulanmasının, üçüncü bir Sinovac aşısından daha etkili olduğunu buldu.

Şili Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaklığında gerçekleştirilen "Şili'de Covid-19 aşı etkinliği değerlendirmesi" adlı çalışmada şu sonuçlara varıldı:

2 doz Sinovac aşısı + 1 doz BioNTech aşısı için koruma oranı yüzde 93,
2 doz Sinovac aşısı + 1 doz AstraZenaca aşısı için koruma oranı yüzde 91,
2 doz Sinovac aşısı + 1 doz Sinovac aşısı için koruma oranı yüzde 71.

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 95'E ÇIKTI
Bununla birlikte, semptomatik Covid-19 hastalığı açısından, Sinovac ile tam olarak aşılanmış kişilerde etkinlik, Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz bir aşılamanın ardından yüzde 95, AstraZeneca-Oxford için yüzde 94'e ve üçüncü bir Sinovac dozu için yüzde 74'e yükseldi.

Aynı zamanda, üç doz Sinovac aşısı,iki doz Pfizer/BioNTech dozuna (yüzde 94) ve iki AstraZeneca/Oxford dozuna (yüzde 87) kıyasla yüzde 81 ile Covid-19'dan hastaneye kaldırılmayı önlemede daha az etkili olduğu görüldü.

Covid-19'dan yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabulün önlenmesinde ise Sinovac ile çift aşılananlara uygulanan ek AstraZeneca/Oxford dozu yüzde 99, ek Pfizer dozu yüzde 93 ve ek Sinovac dozu yüzde 85 etkili oldu.

Üç Sinovac dozu, iki Pfizer/BioNTechdozuna (yüzde 97) ve iki AstraZeneca/Oxford dozuna (yüzde 95) kıyasla yüzde 85 ile yoğun bakım ünitesine kabule karşı daha az etki sağladı.

Çalışma yazarları Dr Rafael Araos ve Alejandro Jara, "Güçlendirici olarak farklı aşıların uygulanmasının inaktive aşılarla aşılanmış kişilerde bağışıklığı önemli ölçüde artırabildiğini kanıtlıyor" açıklamasını yaptı.

ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ
Diğer taraftan, 2,9 milyonu üç doz aşılanmış olmak üzere 11 milyon kişiyi inceleyen Şili'nin gerçek dünya araştırması, güçlendirici dozların ardından bu nedenle ölüm bildirilmediğini açıkladı.

PFIZER/BIONTECH TAVSİYESİ
Çalışamanın yazarları iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech uygulanmasını tavsiye etti.

#Sinovac# BioNTech# ne kadar koruyor
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