5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 18:00
İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.
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