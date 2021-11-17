Depremde korkudan bayılan kadın kameraya böyle yansıdı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce il merkezi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Düzce'de de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı. Depremin oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini panikle sokağa atarken bazı vatandaşlar ise deprem son bulana kadar masa altında kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kafede oturan vatandaşların deprem esnasında masaların altına girmesi, restoranda çalışan işçilerin ve müşterilerin panik halinde dışarı çıkması yer alıyor. Öte yandan, deprem esnasında bir kadının da bayıldığı anlar görüntülere yansıdı.