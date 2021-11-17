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Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Bir an önce somut adımlar atılmalı

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye stratejik bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerektiğini belirtti. Erdoğan, İspanyol gazetecinin 'İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin sorusuna ise "Tamamen gündemimizden çıkardık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 19:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile ticaret ve birçok alanda anlaşmaların imzalandığı bir tören düzenledi. Törenin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık. Koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki enenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSPANYOL YATIRIMCILARA SESLENDİ

600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza Türkiye'ye yatırım çağrımızı tekrarlıyorum. Bu çağrımız şimdiden karşılık bulmuştur. İspanyol Bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Türkiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır.

"BU TUTUMU BAZI MÜTTEFİKLERİMİZ ÖRNEK ALSIN"

İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisini yaptık ve şu anda artık daha denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun bir de şimdi çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZA VİZE MUAFİYETİ BİR AN ÖNCE TANINMALI"

Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

DÜZENSİZ GÖÇ MESELESİ

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesinin zaruriyetini vurgulamak istiyorum.

BM Medeniyetler İttifakı projesinin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliğine önem atfediyoruz. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır.

Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız.

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı. Türkiye'de geçen ağustos ayında gerçekleşen orman yangınlarına destek verdik. Biz de bu yangınları yaşadık. Bu da ekolojik dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Pandeminin başında Türkiye bize malzeme ihracatı sağladı. Bunun için de teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye İspanya için sadece bir komşu değil, bir müttefik, bir ortak. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Avrupa Konseyi'nin ön gördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz. İspanya patriot konuşlanması var. NATO zirvesi 2022 yılında Madrid'de gerçekleşecek. Konu da stratejik kavram olacak. Türkiye gibi önemli bir müttefik bu toplantıda yer almalı. Toplantılar ilişkilerimizi derinleştirecek.

SORU CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Şu anda ilk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları değerli arkadaşımla konuştuk, bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var; İHA, SİHA, Akıncı gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanımız da olacak.

(Koronavirüs aşısı) Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var, 70 milyon var. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız olan Turkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünyayla ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her türlü desteği vereceğiz.

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez:

Şu anda durmadan sorumlu ve tedbirli şekilde aşılamaya devam etmeliyiz. İspanyol toplumu maske kullanımıyla ilgili doğru bir çalışma düzenliyor. Sağlık Bakanlığı aşılarla ilgili 70 yaş üzeri için aşı izni verdi. Sağlık çalışanlarına da üçüncü doz için onay verildi. Ülkemizi bu salgından çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle en hassas toplulukların gerekli sosyal korumalara sahip olmalarını istiyoruz.

Erdoğan: (S-400'le ilgili) S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında Türkiye ve Rusya detay açıklama yapmama üzerinde mütabık kaldık. Bu tür açıklamalara girmiyoruz. Bu kendi aramızdaki hassasiyetlerdir.

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