Meslektaşını öldüren polise müebbet hapis istemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Suat Teke, 4 Mart'ta, 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kendisi gibi polis memuru olan eski kız arkadaşı Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu Ata Mahallesi 683 Sokak'ta kesti. Teke, beylik tabancasını çıkarıp otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü de yanındaki annesi Güngör Çetinkaya'ya isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Suat Teke tutuklandı.

Teke hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan' 5 yıla kadar hapis ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'TÜRKİYE'DE HER GÜN 1 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR'

Davanın 6'ncı duruşması önceki gün görüldü. Duruşmaya sanık Suat Teke tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Öldürülen Hatice Büşra Çetinkaya'nın avukatları, babası Zekeriya Çetinkaya (60), annesi Güngör Çetinkaya ve ablası Ayşe Selcan Demir de (34) salonda hazır bulundu. Duruşmaya Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi adına Avukat Bilge Girgin de katıldı. Sanık ve diğer avukatların dinlenmesinden sonra söz alan Girgin, "Bu olayda gerçekte zarar gören maktulün ailesidir. Ancak esasen tüm dünyadaki ve Türkiye'deki kadınlar zarar görmektedir. Ülkemizde her gün en az bir kadın öldürülmektedir. İster tasarlansın, ister tasarlanmasın, ister vahşice olsun en az bir kadın ölüyor. Mahkemelerden öncelikle tüm kadınları düşünerek ceza vermelerini talep ediyoruz" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Daha sonra savcı mütalaasını verdi. Savcı, bir kimsenin yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne karşı eylemde bulunmaya sebatla ve koşulsuz olarak karar vermesi, düşünüp planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesi, ruhi sükunet gibi kriterlerin de somut olayda bulunmaması nedeniyle, sanık Teke'nin tasarlayarak değil, kasten öldürme suçunu işlediğini belirtti. Bu nedenle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Güngör Çetinkaya'yı da yaralayan sanığa aynı gerekçelerle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs değil kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar hapis ile cezası verilmesini talep etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle sanık Teke'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatini istedi.

'RAHATSIZIM, MÜTALAAYI ANLAMADIM'

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen tutuklu sanık Suat Teke, "Biraz rahatsızım. Bu nedenle okunan mütalaayı anlayamadım. Daha sonra verilen beyanları da anlayamadım" dedi.

Hatice Büşra Çetinkaya'nın babası Zekeriya Çetinkaya'nın avukatı Gökhan Bozkurt ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Yazılı beyanlarımızı sunmak üzere tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz. Baştan beri toplanan tüm deliller iddianamede anlatılan olayları teyit etmiştir. Gece vakti araç kiralayıp Siber'deki diyaloglarını kullanıp bilmemesi gereken evin adresini öğrenip daha sonra maktulü ve annesini takip ederek önlerini kesmiştir. Sonra da Hatice Büşra Çetinkaya'yı öldürüp, annesi Güngör Çetinkaya'yı da yaralamıştır. Sanık elbette ki eylemlerini tasarlamıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanların alınmasının ardından, sanık Suat Teke'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.