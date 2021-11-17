Ardahan'da, Orta Çağ döneminden Tevrat ele geçirildi
Ardahan'da jandarmanın operasyonunda, Orta Çağ döneminden kalma olduğu değerlendirilen, altın varaklı Tevrat ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Kasım 2021 20:12
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması Tevrat'ın, satılmak amacıyla Ardahan'a getirileceği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu'dan Ardahan'a gelen aracın bilgilerini belirleyen jandarma, Çamlıçatak yol kontrol noktasında operasyon gerçekleştirdi.
Otomobilin bagaj kısmında yapılan aramada, giysilerin arasında, altın varaklı Tevrat ele geçirildi. Kars Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu Tevrat'ın, Orta Çağ döneminden kalma olduğu değerlendirilerek, muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.