Ispartakule-Çerkezköy hızlı tren hattına 150 milyon euro kredi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, EBRD ile sürdürülen uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Halkalı'yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağları'na bağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nin 67 kilometre uzunluğundaki 'Ispartakule-Çerkezköy' kesiminin inşası için 150 milyon euroluk finansman desteği sağlayacak anlaşmanın onaylandığı belirtildi. Ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) da projeye 300 milyon euro finansman temini sağlayacağı hatırlatılarak, "Bu finansmanın final onayının da kasım ayının sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülmektedir. Böylece projemiz için gerekli olan toplam 450 milyon euro kredi temin edilmiş olmaktadır. Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçireceğimiz proje, bu özelliğiyle ülkemizin güçlü alt yapısına ve ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olacaktır. Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, ülkemizin demir yolu ulaşım alt yapısının tamamının modernizasyonuyla demir yolu ağımızı sinyalizasyonlu, elektrifikasyonlu, telekomünikasyonlu olarak tam güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmeyi hedefliyoruz" denildi.

Finansmanı temin edilen projenin; Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin-Londra Demir İpekyolu Güzergahı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) gibi uluslararası koridorlarla entegre olduğu vurgulanarak, "Ülkemizin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren bir adım olacaktır. İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında; Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı bakanlığımız öz kaynaklarıyla başlatılmış, Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25 oranına ulaşmıştır. Ispartakule-Çerkezköy kesiminin yapımı için temin edilen bu yeni krediler ile İstanbul-Avrupa arası demir yolu hattını, yük ve yolcu taşımacılığında yüksek standartlara ulaştırmaya ve hızlı tren hattımızı 229 kilometre daha genişletmeye yönelik tüm adımlar son 2 yılda tamamlanmış oldu" denildi.