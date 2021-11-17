Ara tatili fırsat bilen veli ve öğretmenler okulları yeniliyor

Tatvan'da öğrencilerin daha güzel ve modern bir ortamda eğitim alabilmeleri için harekete geçen öğretmen ve veliler, okullarda yenileme çalışması başlattılar. Vangölü İlkokulu'nda imece usulü gece gündüz demeden çalışan öğretmen ve veliler, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla sınıfları yeniliyor. Sınıflara perde, zemin, masa örtüsü, kitaplık, dolap gibi eşyaları yenilediklerini belirten Vangölü İlkokul Müdürü Şahin Ballıkaya, "Öğretmen ve velilerimiz ile bir araya gelerek öğrencilerimiz için sınıfları modernleştiriyoruz. Bir velimiz sınıfın perdesini alırken, diğer bir velimiz boyasını alıyor. Bu şekilde imece usulü ile katkıda bulunuyorlar. Hepimiz gece gündüz demeden çalışarak, öğrencilerimiz için modern sınıflar oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Amaçlarının bütün okulu yenilemek olduğunun altını çizen Ballıkaya, "Şimdiye kadar 6 sınıfımızın tadilatını yaptık. Amacımız okulumuzdaki bütün sınıfları yavaş yavaş öğretmen ve velilerimizin destekleriyle modern hale getirmek. Burada hedefimiz, öğrencilerimiz için modern güzel, göze hoş gelen güzel bir eğitim ortamı oluşturmak ve böylelikle öğrencilerin evlerinden daha çok vakit geçirdikleri sınıflarında mutlu ve huzurlu bir şekilde derslerine devam ettirmelerini sağlamaktır. Sürece katkı sunan tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere daha temiz, güzel ve daha fazla keyif alabilecekleri bir ortamda eğitim vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sınıf Öğretmeni Fuat Tütkür ise "Eğitim ve öğretim sadece öğretmen ve öğrencilerle olmuyor. Velileri işin içine katmamız gerekiyordu. Velilerimizde bize destek oldu. Bir haftalık ara tatili değerlendirip, yarım kalan işlerimizi tamamlamak istedik. Zemini yeniledik, boyalarımızı yaptık. Amacımız öğrencilerimize daha temiz, güzel ve daha fazla keyif alabilecekleri bir ortamda eğitim vermektir. Tek amacımız eğitim öğretimin kalitesini arttırmak. Tabi bu işimiz dalga dalga diğer sınıflara da yayıldı. Umudumuz tüm Türkiye'deki okullara bu şekilde yayılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi devletten beklememek lazım"

Veli olarak sorumluluklarının olduğunun altını çizen Mehmet Gökalp isimli vatandaş da, "Her şeyi sürekli devletten beklemek olmuyor. Velilerin de bu işte sorumlu olarak elini taşın altına koyması gerektiği düşüncesiyle hocamızla istişare ettik. Sınıfımızın gerçekten büyük eksiklikleri vardı. Dolayısıyla kendisine destek vermeyi düşündük. Bu işe öncelikle ufak tefek işlerle başladık. Zamanla da diğer velilerimizin de desteğini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizin fikriydi, bizlerde veliler olarak destekte bulunduk. Sınıfımızı elimizden geldiğince devletimize öğrencimize katkı sunarak geleceklerine güvenle bakabilecekleri bir sınıf ortamı oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.