Üniversite çalışanları 15 kediyle aynı ofisi paylaşıyor

Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
En Uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarını Bulun
En Uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarını Bulun
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?
Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?
Düzce korkutan deprem! 2 kişi hastaneye başvurdu
Düzce korkutan deprem! 2 kişi hastaneye başvurdu
'Faiz indirimi' mesajları sonrası Dolar 10,60 TL'yi aştı
'Faiz indirimi' mesajları sonrası Dolar 10,60 TL'yi aştı
Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?
Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?
HSK adayları belli oldu
HSK adayları belli oldu
Meclis'te sınavsız olarak hangi kadrolara atama yapılabilmektedir?
Meclis'te sınavsız olarak hangi kadrolara atama yapılabilmektedir?
2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak
Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak
Erdoğan'dan '50+1' açıklaması: Bunların hepsi yalan dolan
Erdoğan'dan '50+1' açıklaması: Bunların hepsi yalan dolan
Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için ücretsiz açacak
Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için ücretsiz açacak
Üç konfederasyon asgari ücret gündemiyle toplandı
Üç konfederasyon asgari ücret gündemiyle toplandı
'Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam'
'Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam'
Erdoğan, Karakoç'un cenaze törenine katılamayacak
Erdoğan, Karakoç'un cenaze törenine katılamayacak
Benzine büyük zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak
Benzine büyük zam geliyor! Motorin ve LPG zammı yarın belli olacak
İsmet Yılmaz AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi
İsmet Yılmaz AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili seçildi
Samuray kılıçlı katilin akıl hastanesine sevk talebine ret
Samuray kılıçlı katilin akıl hastanesine sevk talebine ret
Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi
Konut sahiplerini ilgilendiriyor, zorunlu deprem sigortasına zam geldi
Çevre Bakanlığı'na 59 puanla mühendis ataması yapıldı
Çevre Bakanlığı'na 59 puanla mühendis ataması yapıldı
Milletvekillerine ikinci sınav şoku!
Milletvekillerine ikinci sınav şoku!
KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı
Hemşire, tavandan ek ödeme yapılması davasını kazandı
Hemşire, tavandan ek ödeme yapılması davasını kazandı
Yarınki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?
Yarınki Merkez Bankası toplantısında nasıl bir karar bekleniyor?
Cemil Çiçek: Söylediğim net ama fikirler tartışılmıyor
Cemil Çiçek: Söylediğim net ama fikirler tartışılmıyor
Elektrikte kademeli tarife kanun teklifine ekledi
Elektrikte kademeli tarife kanun teklifine ekledi
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Üniversite çalışanları 15 kediyle aynı ofisi paylaşıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları, binanın inşaatı sırasında işçilerin sahiplendiği "Hacer" isimli kedi ile 6 yavrusu ve 8 sokak kedisine kapılarını açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 21:17
Yazdır
Üniversite çalışanları 15 kediyle aynı ofisi paylaşıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanları, kapılarını açtıkları 15 sokak kedisiyle aynı ofisi paylaşıyor.

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait binanın inşaatı sırasında işçiler, o dönem bir sokak kedisini sahiplendi. Bina, 2019 yılında tamamlanınca işçiler buradan ayrıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanı Sinan Balcı, yeni binada "Hacer" adını verdikleri kediye bakmaya devam etti.

Kedi, bu süreçte 6 yavru doğurunca ofis çalışanları binanın yanına bir kulübe yaptı. 8 sokak kedisinin de bu hayvanlara eşlik etmesiyle çalışanlar, 15 kediye kapılarını açmış oldu.

Zamanla ofisin içine kadar giren kediler, özellikle soğuk havalarda büyük burayı kendilerine mekan edindi.

Renkli görüntülerin oluştuğu ofiste, kedilerin kimi sandalyede kimi masada kimisi de bir dolabın üzerinde vakit geçiriyor.

Kedilerin dışında bahçede 3 sokak köpeğine de bakan çalışanlar, kampüsteki yola da "Kedi-köpek çıkabilir" yazılı uyarı levhası astı. Zaman zaman kedilerle köpekler bir arada oynuyor.

"Büyük bir terapi oluyor"

Sinan Balcı, AA muhabirine, her gün aynı ofisi paylaştıkları kedilerle sıkı bir dostluk kurduklarını belirtti.

Kedilerin kendilerine mesaide terapi gibi geldiğini vurgulayan Balcı, "Onlarla bütün iş stresini atıyoruz. Bazen hafta sonu da buradayız. İşe geldiğimizde bizi kapıda bekliyorlar, sonra biz onları içeri alıyoruz. Güzel bir duygu, insanı rahatlatıyor." dedi.

Kedileri gören herkesin ilk zamanlar şaşırsa da sonraları alıştığını belirten Balcı, hayvanseverlerden mama desteği de aldıklarını dile getirdi.

"Biz yokken de onlar buradaydı"

Hayvanlarla bir aile gibi olduklarını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Buraya gelenler onları görünce etkileniyor. Masaların üzerinde dolaşıyorlar. Biz onları buranın bir ferdi gibi kabul ettik. Bizim gibi bir çalışan. Akşam mesai bittiğinde onlar da kendi yuvalarına gidiyor, sabah tekrar geliyorlar, bir personel gibi. Masanın üzerinden diğer masaya atladığı zaman kimse 'Ne oluyor?' demiyor. 'Bizim kedidir' diyorlar. Bazen yakındaki fakültelere bizimle geliyorlar. Beraber iş bitene kadar kapıda bekliyorlar. Bilgi İşlem onların yuvası oldu. Yönetim de bize destek veriyor. Biz yokken onlar buradaydı. Onları buradan barınağa göndermek gibi bir hakkımız yok. Biz onlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiz."

#sokak kedisi# Bilgi İşlem# Sinan Balcı#
Sağlık işçileri, üyesi oldukları sendikayı protesto etti
Sağlık işçileri, üyesi oldukları sendikayı protesto etti
Eski Bakan proje okulunda müdür olarak görev yapıyor
Eski Bakan proje okulunda müdür olarak görev yapıyor
'Evde bulaşık yıka' diyenlere inat otobüs şoförü oldu
'Evde bulaşık yıka' diyenlere inat otobüs şoförü oldu
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
İKM'ler emniyet hizmetleri sınıfına geçmek istiyor
Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu organlarını bağışladı
Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu organlarını bağışladı
Polis memurundan resim sergisi
Polis memurundan resim sergisi

Bu Habere Tepkiniz

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
Şimdi ailece eğlenme zamanı

Şimdi ailece eğlenme zamanı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!

Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!

Sayıştay Temyiz Kurulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına döner sermaye gelirlerinden "koordinatörlük ücreti" adı altında ve yönetici payı olarak ek ödeme yapılmasını oyçokluğuyla mevzuata aykırı buldu.
Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Şoför ile memurun aynı hizmet grubunda sayılmasına ilişkin Danıştay'dan önemli karar

Danıştay idare hizmetler grubunda 'şoför' kadrosunun yer almamasını hukuka uygun buldu
MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

MEB'den ilave eğitim öğretim tazminatına dair resmi yazı

illi Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı ödenip ödenemeyeceğine dair görüş yazısı yayımladı
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Deprem paniği kamerada

Deprem paniği kamerada

#Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.