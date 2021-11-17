2021 yılı PMYO giriş sınavı 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 22:03
Polis Akademisi Başkanlığı, 2021 yılı PMYO giriş sınavı 1. yedek planlama sonuçlarını açıkladı.
İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.