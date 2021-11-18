Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok

Cumhurbaşkanının yüzde 50+1'le seçilmesine ilişkin sistem tartışmaları siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapmış ve burada 50+1'in gündeme geldiğini açıklamıştı. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın, '50+1'in mahzurlu olduğunu anladık' dediğini ileri sürmüştü.

Cumhurbaşkanı ise dün bu konudaki soruları cevaplarken "Bunların hepsi maalesef yalan dolan. Bu konularla, özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar mercii parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz" değerlendirmesini yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de önceki gün "Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mihveridir, bu konuda verilecek taviz, yeni yönetim sisteminin işleyiş ve ilerleyişini melezleştirip sakatlayacaktır" açıklamasını yapmıştı. Bu tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli dün bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Bahçeli, kendi tasarladığı dünya haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

'SUNİ TARTIŞMALAR'

AK Parti kulislerinde ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana omurgasını oluşturan 50+1'den geri dönüşün şu anda söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Meclis'te şu anda ne Millet İttifakı'nın ne de Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirecek yeterli sayısı bulunmuyor. AK Parti kaynaklarına göre bu sebeple 'Suni tartışmalar' yapılıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni anayasa taslağında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhurbaşkanı'nın 50+1'le seçilmesi konusunda herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Taslakla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında Erdoğan'ın bu konuyu 'Dokunulmaması gereken alanlar' olarak nitelendirdiği öğrenildi.