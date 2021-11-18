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Anne babasını öldürdü, sonra siyanür içip canına kıydı

Küçükçekmece'de bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra, siyanür içerek canına kıydı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 07:40
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Anne babasını öldürdü, sonra siyanür içip canına kıydı

İstanbul Küçükçekmece'de, 20 yaşında olduğu öğrenilen bir genç, sosyal medya hesabından paylaştığı vasiyetin ardından, anne ve babasını öldürdü. Cinayetleri işledikten sonra yatağına giderek siyanür içen genç, kendi yaşamına da son verdi.

ANNE VE BABASINI SİLAHLA VURDU

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekici (20) isimli şahıs, evde annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

VASİYET PAYLAŞIMINI GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARIYLA CESETLERİ BULUNDU

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi. Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Yusuf Çağrı Ekici'nin siyanürle intihar etmesi, yasaklı maddeyi nasıl ele geçirdiği sorularını akıllara getirdi.

YUSUF ÇAĞRI EKİCİ'NİN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI VASİYET

"BuYaşadığınız şey ya iyidir, ya da bir ders.

Bezdiğinizde yanıma katılmaktan çekinmeyin, bazı derslerden erken çıkmak mübahtır.

Ben sizin yanınıza uğramaya çalışıcam hep paranormal bi mediumda iletişimi merak ediyodum umarım sizle iletişime geçebiliyorumdur lmao.

Merak etmeyin yapabiliyosam da ...

Sizi çok seviyodum.

Öncelikle ailem ve en yakın arkadaşlarım Lara P., Lal P., S. Özkan, Kerem Ç., Tuba Ç., Tuna A. D., Çağatay G., Zeynep Ü., Pelinsu Ç., Gürhan K., Selim B., Selin Öner, İdil Ö., Onur B., Baha Ö., Umut Ş.'ye.

(Ailem ve Gürhan'ı instagramımda bulamazsınız, gürhan=angelssailors)

KAPAT [X]

Bahsettiğim insanların bi kısmı "thatcari2" instagram hesabımın yalnız takipçileri. Kalanları da "thatcari"de bulabilirsiniz. Yakınlıkla alakası çok yok, daha çabuk yayılmasını engellemek gibi bişidi amacım ama saçmalığını şuan fark ediyorum, oh well.

Baya tuhaf böyle iletişim kurması ama yapçak bişi yok lol

Eskiz defterlerimin aranızda paylaşılmasını isterim,

Bahsetmediğim her şey arkadaş ve bahsi geçen ailem arasında paylaşılsın.

Laptop'umu kereme, masaüstümü tuna'ya bırakmak istiyorum, özkan'da da yoksa zaten ps4ümü alsın.

Motorumu gürhan'a bırakmak istiyorum. Babamın üstüne normalde...

Kırmızı yüzüğümü ve lacivert siyah harley yazan şapkamı lal'e bırakıyorum.

Lara'ya kırmızı gömleğimi bırakmak istiyorum.

Mavili siyahlı peluş montumu da Çağatay'a bırakıyorum.

En yakınlarımla birlikte Babannem, Dedem, Halam ve çocuklarınındır her şeyim.

Bu dökümana yorum bırakmayı açtım, birbirinizle iletişim kurabilin diye.

Her şey için çok teşekkür ederim.

Gümüş olan yüzüğümle gömülmek istiyorum.

Yalnız olmadığınızı, dünyanın ana karakteri olmadığınızı fark edin.

Birbiriniz olmadan bi hiçsiniz, ben demeyi kesin. HER ŞEY BAĞLANTILI, HER. ŞEY.

Evrenin size ne bir anlam borcu olduğunu ne de size değer verdiğini sanmayın.

Biz burada sadece gözlemciyiz, bu kadar.

Son bir şişe bal şarabım (evet ben yaptım) dolabın askı kısmında aşşağıda geride duruyor, bunu birlikte içmek isterdim ama olaylar öyle gelişmedi ve bu sefer aranızdan daha erken ayrılmak zorunda kaldım. Hep birlikte içerseniz güzel olur bence, bahaneyle tanışırsınız falan sonrası zaten olan oluyo, su akar yolunu bulur demişler.

kalanı pek düşünmedim aranızda halledebilirsiniz aldım verdim gibi belki?

HER şeyim sizin, tapulu malım varmış gibi söylüyorum ama yani olan kadarı işte.

Odamı gelip karıştırın mallarımın çöpe ya da ihtiyaç sahiplerine gitmeden önce istekli yakınlarıma gitmesini tercih ediyorum, polisle ev sahibiyle olaylar nasıl döner bilmiyorum ama bu not umarım yeterli bir izin olur.

Son olarak da gömü konusu, zerre umrumda değil harbiden bence uğraşmayın pek bam güm gömün yıkamaya bile gerek yok. Ama yoookk uğraşıcaz diyosanız sanırım beynimin yok olmasını istemem bitek, gerisi yansın ya da bağışlansın bağışlanabilen.

Benliğimin, dna'mın falan bi şekilde uzak bir gelecekte yeniden canlandırılması söz konusu ise izin veriyorum, çok da isterim açıkçası. Eğer bi ihtimalse beynimin saklanmasını istiyorum.

Yusuf Çağrı Ekici (ben) tarafından

16 Kasım 2021, 21.47'de yazılmıştır. Bu saatten sonraki değişiklikler usulsüz ve vasiyetim haricindedir. Bu dökümanın yazıldığı mail tatubycgr@gmail.com'un şifresi herangi bir şifremle eşleşmiyor, vasiyetim arkamdan değiştirilemesin diye böyle bir önlem aldım"

#anne babasını öldürdü# siyanür# küçükçekmece
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