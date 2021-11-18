4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 2 diğer kurum çok sayıda personel alım ilanı yayımladı
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 aralık 2021
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 İşçi Alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 kasım 2021
Taşkömürü Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Aile Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 aralık 2021
Sütçü İmam Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar