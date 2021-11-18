Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verilecek

Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
Dolar'dan gece yarısı yeni rekor: 10,94 TL
Dolar'dan gece yarısı yeni rekor: 10,94 TL
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?
Şili açıkladı. İki doz Sinovac bir doz BioNTech ne kadar koruyor?
Düzce korkutan deprem! 2 kişi hastaneye başvurdu
Düzce korkutan deprem! 2 kişi hastaneye başvurdu
'Faiz indirimi' mesajları sonrası Dolar 10,60 TL'yi aştı
'Faiz indirimi' mesajları sonrası Dolar 10,60 TL'yi aştı
Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?
Milletvekili danışmanı nasıl atanır ve ne kadar ücret alır?
HSK adayları belli oldu
HSK adayları belli oldu
Meclis'te sınavsız olarak hangi kadrolara atama yapılabilmektedir?
Meclis'te sınavsız olarak hangi kadrolara atama yapılabilmektedir?
2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak
Kamu Personeli Danışma Kurulu yarın toplanacak
Erdoğan'dan '50+1' açıklaması: Bunların hepsi yalan dolan
Erdoğan'dan '50+1' açıklaması: Bunların hepsi yalan dolan
Ana sayfaHaberler Yaşam

Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin taziye ziyaretinde bulunduğu Başak Cengiz'in annesi: Acımızı paylaştılar. Acımı odaya kilitledim, dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyeceğiz. Baba Avni Cengiz ise kızının mezun olduğu Karabük Mimarlık fakültesine Başak'ın isminin verilmesini talep etiklerini Başkan Erdoğan'ın bu talebi anında yerine getirdiğini söyledi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 18 Kasım 2021 08:01
Yazdır
Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu fakülteye verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Önceki gün gerçekleşen taziye ziyaretiyle SABAH'a ziyaretle ilgili bilgi veren anne Beyhan ve baba Avni Cengiz Erdoğan ailesinin acılarını paylaştıklarını ve samimi olduklarını söyledi. Adalete olan inançlarının daha da arttığını dile getiren acılı aile adaletin yerine getirilmesini ve kadın cinayetlerinin son bulmasını bekliyor.

SAMİMİYETLERİNİ YÜREKTEN HİSSETTİM

Erdoğan ailesine "Başak'ı kendi evladınız yerine koyun" dediğini belirten gözü yaşlı anne Beyhan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız ve eşi konuya muvafık olarak geldi ve yanımızda oldular. Başkanımız değerli vaktini bizlerle geçirdi yanımızda oldu beni o kadar memnun etti ki, buraya şeref vermesi bile çok güzel. Acımı paylaşması da çok değerli.

Gelmeleri çok iyi oldu acımı dindirmeye yardım ettiler benim yanımda ve samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı. Cumhurbaşkanımızdan hiçbir talebim olmadı çünkü o bir baba eşi bir anne yavrunuzun yerine koyun dedim. Ona göre adım atılsın ne diyebilirim ki her şey ortada zaten. Ben adalet istiyorum başka bir şey istemiyorum. Adalet konusunda başkanımızın yanımda olduğuna yüzde yüz eminim" dedi.

EN AĞIR CEZAYI ALACAK DEDİ

Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım çok üzgün olduklarını belirtti. Emine hanım ve kızı Sümeyye Hanım benimle birlikte ağladı. Başkanımız konun takibinde olduğunu söyledi. 'Hiç merak etmeyin cezasını en ağır şekilde alacak. Kızınız çok masum suçsuz ve günahsızdı. Başak'ı kendi evladım yerine koydum' dedi. Hiçbir canlı böyle vahşice katledilmeyi hak etmiyor. Emek verdik yetiştirdik vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun istedik böyle katledileceğini düşünmedik. Kızım evlenecekti, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. Hiçbir anne benim ateşimle yanmasın" diye konuştu.

BAŞKA BAŞAKLAR SOLMASIN

Evladı için acısını odaya kilitlediğini ve dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyen anne sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın cinayetleri yarayan bir kanaydı. O yoldan Başak yerine başka biri de geçebilirdi. Başak'ım gitti bizim şimdi mücadelemiz Türkiye için başka başaklar solmasın gitmedin diye sürecek.

Giden gelmiyor biliyorum ama Başak bu konuda çok hassastı. Tüm kadın cinayetlerine tepki gösteren bir kızdı bitsin diye 'bir şeyler yapılmalı, güzel bir işe gireyim mücadelemi o zaman gör anne. Benim gibi düşünen çok insan var onları yanıma alacağım' derdi.

Televizyonda görüp ağlardık ağlamamız onlara fayda etmez anne derdi. Başak bu dava için uğraşıyordu kızımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Kendisi de hain bir cinayete kurban gitti. İnşallah kızımın ardından atılan adımlar bu cinayetleri durdurur. Başak'ım geride kalanlara fayda sağlasın. O mücadeleyi çok istiyordu kadın cinayetlerinin son bulmasına kızım vesile olsun."

İSMİ MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDE YAŞAYACAK

Baba Avni Cengiz ise kızının mezun olduğu Karabük Mimarlık fakültesine Başak'ın isminin verilmesini talep etiklerini Başkan Erdoğan'ın bu talebi anında yerine getirdiğini söyledi. Baba Cengiz, "Başak artık tüm Türkiye'nin evladı oldu. Bütün partililer, vali, kaymakam, vekiller ve belediye başkanları gelip acımızı paylaştı, Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve adalet bakanımıza güveniyoruz. Bu kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma GÖKSU

#başak cengiz# mezun olduğu fakülte
Uzmanından 'eko-kaygı panik ataklara neden olabilir' uyarısı
Uzmanından 'eko-kaygı panik ataklara neden olabilir' uyarısı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Gelecek Ödülü
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı - Haritalı
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Prof. Dr. Ersoy: Bu deprem Marmara depremini tetiklemez
Prof. Dr. Ersoy: Bu deprem Marmara depremini tetiklemez
İznik çini panoları UNESCO binasının duvarını süsleyecek
İznik çini panoları UNESCO binasının duvarını süsleyecek

Bu Habere Tepkiniz

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredilerinde-firsat_adv1162
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar
Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!
Üniversite merkez müdürlerine döner sermayeden koordinatör ücreti ödenemez!
Sayıştay Temyiz Kurulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür ve Müdür Yardımcılarına döner sermaye gelirlerinden "koordinatörlük ücreti" adı altında ve yönetici payı olarak ek ödeme yapılmasını oyçokluğuyla mevzuata aykırı buldu.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?
Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.