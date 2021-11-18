Otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 08:14
G.K yönetimindeki 34 BIR 183 plakalı otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Durakta toplu taşıma aracı bekleyen F.A, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar GK ile MSA , 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.