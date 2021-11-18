Kovid iznine 'denetimli serbestlik' formülü



Milliyet'ten AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: Bu hususta milletvekilleri: Kovid riski ortadan kalkmışsa bu kişileri tekrar salıverme yaklaşımında değiliz. Yalnızca denetimli serbestlik ve açık cezaevlerinde kalan mahkumlar bundan yararlandırılmıştı. Şu anda 30 Kasım'da sona erecek bu izinler devam etsin mi etmesin mi; devam edecekse bunu 'izin' olarak mı yapalım,'denetimli serbestlik' hakkı mı verelim onu çalışıyoruz" değerlendirmesini yapıyor.