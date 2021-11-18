Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar esnasında "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tezi üzerinden bu kez kendi partililerine yönelik "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri sarf ettiği sırada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın alkış tutmadığı ise dikkati çekti. Erdoğan'ın enflasyonla ilgili sözlerinde Elvan'ı hedef aldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Elvan'ın, Erdoğan'ın sözleri sonrası dünkü grup toplantısı bitiminde "Meclis'ten en önce ayrılan isimlerden olması" da dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kulislerinde de "Bakan Elvan en kısa sürede görevden azlini isteyecek" değerlendirmelerinin yapıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi daha önce iki defa daha Elvan'ın görevden affını isteyeceğini iddia etmiş son iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı