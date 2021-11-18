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Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 09:03
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Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Enflasyon baskıları, küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. Dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD'de emlak sektörüne ilişkin verilerde artan maliyetler göze çarptı.

Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ülke merkez bankalarının destekleyici para politikası duruşunu beklenenden daha önce değiştirebileceği endişesine yol açarken, pay piyasaları üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Japonya'dan petrol rezervlerinden satış yapmalarını istemesi petrol fiyatlarını düşürdü. ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise dünkü açıklamalarında tedarik zinciri şokların ve enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti. Fiyat baskılarının yakında azalmaya başlayacağını düşündüğünü aktaran Evans, yıl sonu içinse işsizliğin yüzde 4,5'e gerilemesini beklediğini dile getirdi.

Artan risk algısı tahvil talebini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'ten yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi 96,2'yle son 16 ayın en yükseğini görmesinin ardından gerileyerek 95,7'ye inerken, petrol fiyatları da ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından 82 dolardan 79,3 dolara düştü.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında ise sınırlı da olsa alıcılı bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğal gaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.

Dün 101,8 avroya kadar yükselen doğal gaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yükselmeye devam ederken, Almanya'da dün vaka sayılarında rekor kırıldı.

Bu gelişmeler ve Avro Bölgesi'nde dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel olması pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,06 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem görüyor.

KAPAT [X]

ABD'deki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

Bununla birlikte Japonya basınında yer alan haberlere göre yeni hükümetin mali teşvik için 55,7 trilyon yenlik bir paket hazırlığında olduğu iddia edilirken, haber sonrası Asya borsalarının kayıplarını kısmen telafi ettiği görüldü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,27 artışla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 3 artışla 10,6305'ten tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında 10,9701 ile zirvesini gördü. Dolar/TL şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 10,8570 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve oynaklığın arttığı tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.00 ABD, ekim ayı öncü göstergeler

#Küresel piyasalar# TCMB
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